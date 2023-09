Duizenden euro's voor stok Harry Potter: filmveilingen steeds populairder

Prinses Leia's bikini uit Star Wars, een toverstok uit Harry Potter: allebei kunnen ze volgende week in je bezit zijn. Tenminste, als je genoeg geld biedt op de veiling waar ze worden aangeboden. Hoe werkt zo'n veiling precies en wie krijgt dat geld?

Waar spullen vroeger vaak in de prullenbak belandden na de laatste dag op de filmset, worden ze nu steeds vaker bewaard. Er zijn veel meer verzamelaars en er is ook meer opslagplek dan vroeger.

De eerste grote veiling met filmspullen was in 1970. Toen verkocht studio MGM, bekend van producties als The Wizard of Oz en A Space Odyssey, een groot assortiment aan opgeslagen items. Veilingmeester David Weisz betaalde destijds 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) voor de spullen.

Daartussen zaten duizenden kostuums, meerdere voertuigen en het bekendste item: Dorothy's rode glitterschoentjes uit The Wizard of Oz. De spullen werden verkocht uit praktische overwegingen zodat de studio's meer ruimte kregen. Maar het zorgde voor een verandering in de verzamelaarswereld. Veilinghuizen die zich specialiseerden in filmitems groeiden en ook de vraag naar de objecten steeg tot grote hoogten.

Veilinghuizen ontvangen de objecten uit de filmwereld door (betaalde) samenwerkingen met mediabedrijven, contacten met ontwerpers en donaties of overname van verzamelaars. Zij controleren de authenticiteit van de items en schatten de waarde in waarop de spullen met een passend startbod op de veiling getoond worden.

Het masker van Zorro, gedragen door Antonio Banderas, wordt geveild bij Julien's Auctions. Foto: NL Beeld, Julien's Auctions

'Mensen vanuit de hele wereld kunnen bieden'

Fans, verzamelaars, investeerders: bij de meeste veilingen is iedereen welkom die er zijn portemonnee voor wil en kan trekken. De afgelopen jaren zijn de veilinghuizen voor entertainmentitems nog een stuk populairder geworden en worden de veilingen dus steeds drukker.

Volgens Darren Julien, directeur van het grote veilinghuis Julien's Auctions, hebben we dat te danken aan de hedendaagse technologie. De meeste veilinghuizen voor Hollywooditems zijn gevestigd in de Verenigde Staten, het epicentrum van de entertainmentindustrie. Dat beperkte voorheen de toegang voor mensen uit de rest van de wereld. "Door internet en technologie kunnen mensen vanuit de hele wereld bieden. Ons bedrijf is daardoor enorm gegroeid", zegt Julien.

'Ware doel is het behoud van de items'

Omdat de meeste veilingen in Amerika plaatsvinden, moeten de items in Amerikaanse dollars betaald worden. Mocht je met euro's willen betalen, dan zijn de transactiekosten voor eigen rekening. De meeste veilinghuizen verzenden de items wereldwijd, maar wederom geldt dat de mogelijk hogere verzendkosten voor eigen rekening zijn.

De prijzen van de items variëren enorm. Zo leverde het pingpongbatje uit Forrest Gump ruim 25.000 dollar op. Een onklaar gemaakt pistool dat op de set van de James Bond-film Never Say Never Again werd gebruikt door Sean Connery, ging voor maar liefst 106.250 dollar over de toonbank. Dat geld gaat dus weer naar de veilinghuizen.

Brandon Alinger, directeur van een van 's werelds grootste veilinghuizen Propstore, vertelt aan de Amerikaanse tv-zender CNBC dat het geld niet het belangrijkste onderdeel van zijn werk is. "Het voornaamste doel van de veilingen is het behoud van filmgerelateerde kunst en geschiedenis", zegt Alinger.

"Hollywood staat erom bekend dit soort dingen niet op te slaan. Je kunt een object niet voor altijd bewaren zonder dat dit kosten met zich meebrengt", legt de directeur uit. "Daarom proberen we deze spullen te redden en te voorkomen dat ze in de afvalcontainer belanden."