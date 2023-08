Revolver Elvis Presley ver boven geschatte prijs geveild

Een revolver van Elvis Presley is voor 200.000 dollar (185.000 euro) verkocht. Daarmee is de veilingopbrengst veel hoger dan verwacht. De schatting was dat het wapen tussen de 60.000 en 90.000 dollar zou opleveren.

Presley had de revolver cadeau gekregen in november 1976, negen maanden voor zijn dood. Het gaat om een Smith & Wesson Model 53-revolver.