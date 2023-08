Iconische kleding van prinses Diana te zien in Kunstmuseum Den Haag

Het Kunstmuseum Den Haag stelt binnenkort kledingstukken van prinses Diana tentoon. Het gaat om een zwart Chanel-jasje van Karl Lagerfeld en een door Catherine Walker ontworpen cocktailjurk vol glitters. De eerste vrouw van de huidige Britse koning Charles werd als een stijlicoon gezien.

Behalve een stijlicoon was Diana Spencer "ook een rebel die mode aangreep om een statement te maken", zegt het museum over de 'People's Princess'. Donderdag is het 26 jaar geleden dat ze is verongelukt in Parijs.

De expositie bevat ook een eerbetoon aan de vorig jaar overleden ontwerper Vivienne Westwood. Het spektakelstuk van dit onderdeel is de trouwjurk die Westwood heeft gemaakt voor het personage Carrie Bradshaw in de eerste Sex and the City-film (2008). Deze jurk kwam weer tevoorschijn in het vervolg And Just Like That... (2023).