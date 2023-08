'TikTok-auteur' Ana Huang: 'Door de mannen in mijn boeken leg ik de lat hoog'

Ana Huang, bekend van de boekenseries Twisted en Kings of Sin, schrijft in haar boeken over relaties en de liefde, maar is zelf nog single. "Het is simpelweg moeilijker in het echte leven."

De signeersessie van de Amerikaanse schrijfster van vorige maand in Amsterdam was binnen twee minuten uitverkocht. De 32-jarige auteur is in korte tijd ontzettend populair geworden via het socialemediaplatform TikTok.

"Dit soort romans zijn altijd de bestverkopende boeken geweest. Maar nu wordt er eindelijk minder snobistisch tegen aangekeken", vertelt Huang aan De Telegraaf.

Huangs boeken vallen onder het genre new adult. "Newadultboeken bevatten meer drama dan reguliere romans voor volwassenen en meer stomende passages dan boeken in het genre young adult", legt Huang uit.

Relaties vormen een rode draad in de verhalen van Huang, maar de schrijfster is zelf single. "Mijn moeder wil zó graag dat ik trouw. Onlangs belde ze me met de vraag: 'Ana, hoe komt het toch dat je zoveel over relaties schrijft en toch geen vriend hebt?'"

Daar heeft de auteur een duidelijk verklaring voor: "Het is simpelweg moeilijker in het echte leven. De mannen uit mijn boeken zijn dungezaaid en door hen leg ik de lat hoog."

'Niemand wil lezen over wie het vuilnis moet buitenzetten'

Huang realiseert zich ook dat haar verhalen niet de realiteit weerspiegelen. "Natuurlijk zijn mijn boeken ook een vorm van escapisme. Mijn hoofdpersonen maken heftige dingen mee, maar daarna wordt alles geweldig. In het echte leven ben je er dan nog niet", benadrukt de schrijfster.

"Je moet continu communiceren en accepteren dat mensen veranderen. Er komt veel bij kijken wat niet aantrekkelijk is voor in een boek. Wie wil er nu lezen over mensen die ruzie maken over wie het vuilnis moet buitenzetten?"