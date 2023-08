British Museum mist 2.000 objecten, deel teruggevonden na ontslag medewerker

Een deel van de uit het British Museum gestolen objecten is teruggevonden. Naar schatting tweeduizend historische items zijn vermist, gestolen of beschadigd. Hoeveel objecten zijn teruggevonden, is niet bekend.

Voorzitter George Osborne zei zaterdag in het BBC Radio 4-programma Today dat hij "meer had kunnen doen" om de diefstallen te voorkomen.

Inmiddels zijn meerdere items boven water gekomen. "Sommige leden van de oudheidkundige gemeenschap werken actief met ons samen", vertelde Osborne daarover. "De ontdekkingen zijn een lichtpuntje in deze duisternis." De voorzitter heeft er vertrouwen in dat eerlijke mensen de gestolen objecten terug zullen geven. "Maar ik besef dat sommigen dat misschien niet zullen doen."

Een medewerker van het Londense museum werd vorige week ontslagen in verband met de diefstallen. Het museum meldde dat het juridische stappen tegen de inmiddels oud-medewerker wil ondernemen. De politie is een onderzoek gestart.

De directeur van het museum, Hartwig Fischer, legde zijn functie neer omdat hij verkeerde inschattingen heeft gemaakt. Ook Osborne erkende dat er fouten zijn gemaakt.