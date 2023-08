Vijftal in september voor de rechter wegens bedreigen dichter Pim Lammers

Delen via E-mail

Vijf personen die verdacht worden van het bedreigen van schrijver Pim Lammers moeten op 1 september voor de rechter verschijnen.

De zaak tegen de verdachten dient in Utrecht en wordt behandeld door een politierechter. Die behandelt zaken waarvoor maximaal een jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd en doet aan het einde van de zitting meestal direct uitspraak.

Lammers legde in februari zijn opdracht voor de Kinderboekenweek neer omdat hij doodsbedreigingen had ontvangen. De bedreigingen volgden nadat een verhaal voor volwassenen dat hij bijna tien jaar geleden schreef online werd verspreid. Het verhaal gaat over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer.