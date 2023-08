Soy Kroon en Dorian Bindels spelen broers in oorlogsmusical 40-45

Voormalig GTST-acteurs Dorian Bindels en Soy Kroon spelen de hoofdrol in de nieuwe oorlogsmusical 40-45. De voorstelling is vanaf september 2024 te zien in Barneveld (Gelderland).

40-45 gaat over broers Louis (Kroon) en Dirk Zegers (Bindels). De twee zijn onafscheidelijk, net als hun vrouwen Marie (Niniane Everaert) en Leah (Gaia Aikman). Als de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitbreekt, kiezen de mannen allebei een andere kant: Louis gaat bij het verzet, Dirk kiest de kant van de Duitsers.

Voor de voorstelling wordt een speciaal theater met rijdende tribunes gebruikt, net als bij Soldaat van Oranje. Hierdoor zit het publiek midden in de voorstelling. Ook wordt gebruikgemaakt van koptelefoons. De bouw van dit theater begint komend weekend.

Studio 100 is de producent van de voorstelling. Gert Verhulst, de baas van het productiebedrijf, werd door Joop van den Ende overgehaald om de productie naar Nederland te halen. In België trok de musical 800.000 bezoekers.

Bindels kreeg in de musicalwereld grote bekendheid met zijn rol in Soldaat van Oranje, waarin hij tot 2017 de hoofdrol speelde. Kroon speelde in onder meer Mamma Mia! en ONE.