'Huisvriendin' Caroline schrijft over tijd met Meilandjes: 'Geen wraakboek'

Caroline van Eeden, die ooit goed bevriend was met de familie Meiland en een paar jaar in hun Franse chateau werkte, brengt op 2 oktober haar biografie uit. Daarin gaat ze dieper in op de reden waarom de vriendschap ten einde kwam.

"Als het aan mij had gelegen, zou dit boek wellicht nooit tot stand zijn gekomen, maar ik heb geen andere keuze", schrijft Van Eeden op Instagram.

"Gedurende de afgelopen vier jaar is er zo veel over mij gezegd en geschreven, dat ik uiteindelijk niet anders kon dan één keer mijn eigen verhaal te vertellen."

In Caroline: De Verbannen Huisvriendin uit Chateau Meiland - Nagejaagd vertelt Van Eeden over haar vriendschap met Martien Meiland en de andere leden van de familie. Ook haar tijd in Frankrijk, waar Van Eeden samen met het gezin naartoe emigreerde voor de verbouwing van het chateau, komt aan bod. Van Eeden zal hierbij ingaan op de "daadwerkelijke redenen achter haar verbanning uit zowel het chateau als de serie".

Van Eeden was twee seizoenen te zien in de reallifesoap. Volgens Martien Meiland kregen hij en zijn familie ruzie met haar. Dat zou zelfs zijn uitgelopen op een vechtpartij tussen Van Eeden en Martiens dochter Maxime. Daarna werd de vriendschap beëindigd.

Van Eeden raakte depressief

De voormalig Meiland-huisvriendin zegt door de negatieve publiciteit depressief te zijn geraakt en te zijn gediagnosticeerd met PTSS (posttraumatische stressstoornis).

"Ik heb me geschaamd en schuldig gevoeld", zegt Van Eeden. "Vier jaar lang heb ik tevergeefs gesmeekt dat het zou stoppen. Dit boek is geen wraakboek. Het is ook geen afrekening. Het is mijn verhaal."