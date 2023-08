Schrijfster en Libelle-columniste Tineke Beishuizen (84) overleden

Schrijfster en Libelle-columniste Tineke Beishuizen is zaterdag op 84-jarige leedtijd overleden in haar woonplaats Doesburg. Beishuizen schreef thrillers, scenario's, en songteksten voor onder anderen Rob de Nijs en Marco Bakker.

Haar partner Jan Ravesteijn laat weten dat Beishuizen in maart van dit jaar steeds meer last kreeg van pijn in haar rug, waarna in mei een tumor achter de longen werd geconstateerd. Ze koos ervoor om haar ziekbed thuis door te brengen.