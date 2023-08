Hans Klok over mogelijke boete voor circus op Texel: 'Never a dull moment'

Hans Klok zou het kinderachtig vinden als hij inderdaad een boete krijgt omdat zijn circus te vroeg is gearriveerd op Texel. In gesprek met NU.nl vertelt de illusionist dat hij de weerstand tegen zijn komst niet had verwacht.

"Ik hoorde dat de burgemeester te snel ja zei toen we vroegen of we mochten komen", vertelt Klok, die de komende dagen met zijn Hans Klok & Friends-circus op het Waddeneiland staat. "Maar het gemeentebestuur beweert dat het langs hen had moeten gaan."

Klok en zijn circus deden Texel drie dagen eerder aan dan verwacht. Tot onvrede van enkele eilandbewoners, die klaagden over mogelijke overlast. Klok en zijn team werden daarna gesommeerd het terrein te verlaten, maar weigerden te verhuizen. Daardoor riskeren zij een boete van 10.000 euro per dag dat ze te vroeg waren. De rechter zal binnen een paar weken besluiten of ze de boete alsnog moeten betalen.

"Het is jammer dat je je op deze manier niet zo welkom voelt", zegt de illusionist. "Gelukkig zijn er ook veel mensen die de komst van het circus als iets positiefs zien en het leuk vinden dat dit op het eiland gebeurt."

'Wij geven niet toe'

Klok denkt eigenlijk niet dat de boete straks echt wordt opgelegd. "Ik denk dat het alleen een dreiging is en meer als waarschuwing wordt gebruikt. En misschien is het ook angst voor het onbekende, dat mensen niet weten wat ze kunnen verwachten. Wij hebben in elk geval niet gelijk toegegeven. In de circuswereld werken vrije mensen, die gaan niet snel op boetes in."

Mocht de rechter toch anders besluiten, dan zou Klok dat kinderachtig vinden. "Ik hoop dat het tij nog keert. Er zijn eigenlijk maar twee mensen die zo fel tegen onze komst zijn. En ook zij zijn hartstikke welkom om straks te komen kijken."