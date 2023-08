Medewerker British Museum ontslagen nadat historische voorwerpen verdwijnen

Het British Museum in Londen heeft een medewerker ontslagen nadat er meerdere voorwerpen uit het museum verdwenen of beschadigd zijn. De politie is een onderzoek gestart, meldt de BBC.

Onder meer gouden juwelen en edelstenen zouden zijn verdwenen. De meeste voorwerpen lagen in een opslagruimte. De objecten stammen uit de 15e tot 19e eeuw na Christus en werden met name gebruikt voor academisch onderzoek.

Hartwig Fisher, de directeur van het British Museum, liet aan de BBC weten dat men alles op alles zet om de voorwerpen weer in bezit te krijgen. Hij spreekt van een "buitengewoon zeldzaam incident. We hebben onze beveiliging al aangescherpt en we werken samen met externe experts om een ​​definitief rapport op te stellen van wat er vermist, beschadigd en gestolen is."