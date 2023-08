Hans Klok arriveert te vroeg met circus op Texel en wacht mogelijk forse boete

De gemeente Texel eist een dwangsom van 10.000 euro per dag, omdat Hans Klok en zijn productieteam een paar dagen te vroeg met hun reizende circus op het eiland zijn neergestreken. Een rechter moet nog over de mogelijke boete beslissen.

Illusionist Klok staat vanaf komend weekend ruim een week op het Waddeneiland. Enkele omwonenden constateerden dat het reizende circus een paar dagen te vroeg op Texel was gearriveerd. Hierop dienden zij een klacht in.

"Dit is geen plek voor dit soort evenementen", zegt een van de bewoners tegen NH Nieuws. "Het geeft veel overlast."

De politie kwam na de klachten poolshoogte nemen en sommeerden Klok en zijn circusgezelschap om het terrein te ontruimen. Anders moesten ze 10.000 euro betalen. Maar ze weigerden te vertrekken.

"Waar moesten we dán naartoe? Verspreid over het eiland gaan staan? Dat kan ook niet zomaar", zegt René Duursma, directeur van het evenementenbedrijf dat het circus organiseert, tegen De Telegraaf. "Bovendien was er van opbouw nog geen sprake."

'Het voelt wat zuur'

"Het is een rare situatie, maar gelukkig staan de meeste eilanders achter ons", zegt Klok. "We krijgen veel positieve reacties en steunbetuigingen. Al voelt het ook wat zuur. We hebben er in dit seizoen speciaal voor gekozen om naar plaatsen te gaan waar we nog niet eerder te zien zijn geweest. Dus ook op Texel."

De buurtbewoners hebben overigens ook een klacht ingediend over het evenement, dat volgens hen te veel overlast geeft. De rechter heeft deze klacht afgewezen. Wel wordt nog besloten of Klok en zijn team inderdaad de dwangsom van 10.000 euro per dag moeten betalen. Het is niet bekend wanneer de uitspraak volgt.

Het circus van Klok had het eerder zwaar te verduren in de Haagse badplaats Kijkduin. Door de harde wind van storm Poly bezweek de tent bijna.