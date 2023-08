Organisatie Miss Universe onderzoekt mogelijk misbruik: wat speelt er?

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Meedoen aan een Miss-verkiezing en dan in een kamertje je kleren uit moeten trekken. Dat gebeurde bij Miss Universe Indonesië, beweren meerdere oud-deelnemers. De internationale organisatie heeft de banden met de Indonesische directie daarom verbroken. Wat is er gebeurd?

Meerdere deelneemsters van Miss Universe Indonesië dienden vorige week een klacht in. Zij zeggen dat alle dertig finalisten van Miss Universe Indonesië vlak voor de lokale verkiezing in Jakarta onverwachts hun kleding moesten uittrekken.

Hun lichamen werden vervolgens gecontroleerd op de aanwezigheid van littekens, cellulitis of andere 'imperfecties'. Van vijf van de vrouwen zouden ook foto's zijn gemaakt. Dit alles zou zijn gebeurd in een afgesloten kamer waar ook mannen aanwezig waren.

De veiligheid achter de schermen van Miss Universe Indonesië is niet gegarandeerd, vinden meerdere oud-deelnemers. "Dit heeft mijn grenzen overschreden", zegt een van hen, die anoniem wenst te blijven. "Het heeft gevolgen gehad voor mijn mentale welzijn." Volgens de advocaat die drie van de oud-deelnemers vertegenwoordigt, komen er binnenkort nog meer aanklachten naar buiten.

Kort hierop kwam Miss Universe Indonesië met een verklaring. Hierin werden de beschuldigingen ontkend. "Onze organisatie is er juist trots op dat we eerlijk, transparant en professioneel te werk gaan. De kandidaten worden beoordeeld op hun verdiensten, vaardigheden en eigenschappen. Andere zaken spelen niet mee in het selectieproces."

De organisatie roept op te stoppen met het verspreiden van "beweringen die nergens op gebaseerd zijn".

De in Nederland geboren Fabienne Nicole Groeneveld zal namens Indonesië alsnog meedoen met Miss Universe. Foto: Miss Universe Indonesia

Ook Poppy Capella, de directeur van Miss Universe Indonesië, heeft gereageerd op de aanklachten. "Ik ben hier zelf niet bij betrokken geweest en ken ook niemand die dit heeft gedaan."

Ondanks deze felle verklaringen zegt de organisatie de klachten "zeer serieus te nemen" en melden ze de zaak te onderzoeken. Ook de politie onderzoekt de aanklachten.

De internationale organisatie van Miss Universe zei afgelopen weekend de banden te verbreken met directeur Capella en haar beautymerk dat de verkiezing sponsort. "Het is duidelijk dat deze franchise niet heeft voldaan aan onze normen, ethiek en verwachtingen." Miss Universe Indonesië moet dus op zoek naar een nieuwe directie die de franchise aanstuurt.

Er is ook een onderzoek aangekondigd naar alle lokale verkiezingen, om te voorkomen dat deelneemsters zich onveilig of misbruikt voelen. "Wat hier is gebeurd, staat lijnrecht tegenover alles waar wij als organisatie voor staan."

De Indonesische Miss Universe, de in Nederland geboren Fabienne Nicole Groeneveld, is komend najaar gewoon welkom bij de finale van Miss Universe in El Salvador. Zij heeft nog niet op de berichten gereageerd.

Aangezien de Indonesische organisatie ook de Miss Universe in Maleisië organiseert, is besloten om de verkiezing die later dit jaar daar plaatsvindt te annuleren.