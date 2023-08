Kunstenaar achter Obama-portret: 'Streetart hoort in publieke ruimte thuis'

Het iconische Hope-portret van Barack Obama zullen veel mensen nog wel kennen. Shepard Fairey werd er wereldwijd bekend mee toen hij het in 2008 maakte. Zijn werk is sinds vandaag in Amsterdam te zien. NU.nl sprak met de Amerikaanse streetartlegende.

Het bekende Hope-portret van de toenmalige Amerikaanse presidentskandidaat verscheen overal als campagnebeeld. In één klap kende de hele wereld het werk van Fairey. Daarbij kreeg de kunstenaar ook te maken met kritiek: hij had zich altijd uitgesproken tegen het politieke systeem, maar werd er nu ineens onderdeel van.

"Toen Obama zich verkiesbaar stelde, vond ik dat hoopgevend", zegt Fairey tegen NU.nl. "Ik zat niet te wachten op weer een Republikein of Clinton als president. Niet dat ik iets tegen Hillary Clinton heb, maar we hadden met de familie Bush net een dynastie achter de rug."

"Ik zag in Obama een inspirerende spreker, toen hij zijn ideeën vertelde om de problemen in ons land op te lossen. In hem zag ik iemand die de politieke cultuur kon veranderen, en daarom wilde ik iets doen", zegt de 53-jarige kunstenaar.

"Stemmen is een belangrijke manier om invloed uit te oefenen, maar ik had nu de kans om op een andere manier verandering teweeg te brengen. Ik besloot de campagne te steunen door mijn posters te doneren."

Het bekende Hope-portret van Barack Obama, dat overal als campagnebeeld te zien was. Foto: Shepard Fairey

'Het is een uitdaging om kunst te maken die mensen niet wegduwt'

Fairey begon op jonge leeftijd met tekenen en schilderen. "Ik had het geluk dat ik naar een school ging waar goede tekenlessen werden gegeven. Op die manier heb ik de technische kant van kunst leren kennen."

Op zijn veertiende raakte hij geïnteresseerd in skateboarden en punkrock. Dat combineerde hij met zijn creatieve kant door shirts te bedrukken met zijn ontwerpen en stickers te maken om zijn skateboard mee te beplakken. "Ik vind de DIY-cultuur (Do It Yourself, red.) heel sterk. Als de mainstream je niet geeft wat je wil, dan creëer je dat zelf."

Het werk van de streetartkunstenaar raakt regelmatig aan sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Het zijn thema's waar hij zich zorgen over maakt. "Ik zie dat niet iedereen evenveel te zeggen heeft over hoe de samenleving eruit zou moeten zien. Het nationalisme neemt toe", zegt Fairey.

"Met mijn werk sta ik ook stil bij de opwarming van de aarde en de milieuvervuiling. Het zijn thema's die mij nauw aan het hart liggen. Maar het zijn ook zware onderwerpen, die stress veroorzaken. Het is voor mij als kunstenaar daarom een uitdaging om het te bespreken op een manier die mensen niet wegduwt, maar juist aantrekt."

1:03 Afspelen knop Shepard Fairey plaatst muurschildering op buitenzijde museum STRAAT, in samenwerking met de Nederlandse street art-kunstenaar Niels ‘Shoe’ Meulman

'Kunst geeft mensen het gevoel bij te dragen aan de samenleving'

De kunstenaar ziet een belangrijke rol weggelegd voor streetart. "Het geeft mensen die het gevoel hebben dat zij niet op een betekenisvolle manier bijdragen aan de samenleving de kans iets te doen. Met kunst kun je mensen aan het denken zetten en bepaalde gesprekken op gang brengen."

"Ik heb mijn eigen werk altijd propaganda genoemd, omdat ik het doel heb mensen te overtuigen. Het verschil met de propaganda die weleens vanuit de politiek of machthebbende bedrijven wordt gebruikt, is dat ik altijd transparant ben over mijn doelen en intenties. Ik vind dat mensen alles moeten onderzoeken en bevragen, ook mijn werk. Alleen vanuit een geïnformeerde positie kunnen mensen besluiten of het nodig is je ergens tegen te verzetten."

Waar mensen zich eerder vooral stoorden aan muurschilderingen van streetartkunstenaars of illegaal geplaatste graffiti en posters, wordt de kunstvorm volgens Fairey steeds meer omarmd. "Mensen zien het niet meer als vandalisme, maar als iets dat een wijk verrijkt", zegt hij. "Dat we ons hele leven alleen advertenties en verkeersborden op straat zien, betekent niet dat iets anders niet in de publieke ruimte thuishoort. Creatieve expressie hoort daar net zo goed."