Angelina Jolie keert als producent terug naar haar 'eerste liefde' theater

Angelina Jolie gaat aan de slag als de hoofdproducer van het toneelstuk The Outsiders, dat binnenkort op Broadway moet gaan draaien. De actrice zegt hiermee terug te keren naar haar "eerste liefde" theater.

"Ik prijs me zeer gelukkig dat ik deel mag uitmaken van deze speciale productie", laat Jolie in een verklaring weten. "Ik heb aan het Lee Strasberg Institute gestudeerd waar ik me realiseerde dat mijn eerste liefde, als artiest, het theater was. Ik was nog niet teruggekeerd, tot nu."

Het toneelstuk The Outsiders is gebaseerd op het boek van S. E. Hinton en de film van Francis Ford Coppola uit 1983. Het verhaal gaat over twee bendes in een klein dorp in de Amerikaanse staat Oklahoma in 1964. De rivaliteit tussen de groepen gaat door het dak wanneer een van de bendeleden een lid van de andere groep vermoordt.