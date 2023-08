Rondreizende Friends-tentoonstelling komend najaar te bezoeken in Amsterdam

De rondreizende Friends Experience, een pop-upmuseum over de Amerikaanse sitcom Friends, komt naar Nederland. De tentoonstelling is vanaf 1 september tot en met 19 november te bezoeken op het NDSM-terrein in Amsterdam.

Het pop-upmuseum is in 2019 voor het eerst opgebouwd ter ere van het 25-jarig jubileum van de première van Friends. Daarna was de Friends Experience te bezoeken in steden als Boston, Seattle, Parijs en Brussel.

In het tijdelijke museum kunnen bezoekers rondlopen op nagebouwde sets uit de serie, die tien jaar lang op televisie te zien was. Zo krijg je een kijkje in de keuken van Monica en kun je plaatsnemen op de bekende bank in het café Central Perk.

Ook kunnen bezoekers kostuums uit de serie bewonderen en alles te weten komen over de zes hoofdpersonages.

Kaarten zijn vanaf vrijdag te koop, meldt organisator MOJO.