Harry Potter-tentoonstelling haalt verwijzingen naar schrijfster J.K. Rowling weg

Het Museum of Pop Culture in Seattle heeft alle verwijzingen naar J.K. Rowling uit een Harry Potter-tentoonstelling gehaald. Dat heeft het museum gedaan vanwege "superhatelijke en verdeeldheid zaaiende" opvattingen van de auteur.

"Voorlopig hebben de curatoren besloten om haar uit de expositie te halen om haar impact te verminderen. Het is geen perfecte oplossing, maar dit is wat we op korte termijn konden doen terwijl we nadenken over de lange termijn", zegt Chris Moore, de projectmanager van de tentoonstelling, tegen The Telegraph.