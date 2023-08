René van Kooten speelt Shrek in nieuwe musicalversie

René van Kooten gaat volgend jaar de hoofdrol in de nieuwe versie van de musical Shrek spelen, is zondagavond bekendgemaakt.

Van Kooten laat via een verklaring weten veel zin in de rol te hebben. "Het is anders dan de rollen die ik eerder heb gespeeld en het lijkt mij heel leuk om mij dit keer te richten tot het familiepubliek."

Shrek De Musical was voor het eerst te zien op Broadway in 2008. Daarna werd de voorstelling ook in andere landen vertoond.

In Nederland was de musical in 2012 en 2013 in de theaters te zien. William Spaaij nam destijds de rol van Shrek op zich en Kim-Lian van der Meij kroop in de huid van prinses Fiona.