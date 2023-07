Hermitage treft schikking met Belgisch tijdschrift over nieuwe naam

Delen via E-mail

Museum Hermitage Amsterdam heeft een schikking getroffen met het Belgische kunsttijdschrift HART magazine vanwege de toekomstige naam van het Amsterdamse museum. Vanaf september zal het museum verdergaan onder de naam H'ART Museum.

Tijdschrift HART maakte juridische bezwaar tegen de nieuwe naam van het museum, omdat het voor verwarring zou zorgen. De partijen hebben nu afgesproken dat het magazine vanaf september een nieuwe naam krijgt. Over verdere details van de regeling geven beide partijen aan "geen mededelingen" te zullen doen. De nieuwe naam van het magazine zal tijdens het Brusselse Gallery Weekend van 7 september bekendgemaakt worden.

"We hebben de afgelopen dagen met het museum goede afspraken kunnen maken die de zelfstandigheid van beide partijen garanderen", zegt hoofdredacteur van het tijdschrift Kathleen Weyts. "Ik ben blij dat we het kort geding hebben kunnen voorkomen en dat we ons nu positief kunnen richten op het verschijnen van het eerste internationale nummer van ons tijdschrift."