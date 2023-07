Bert Visscher genezen van prostaatkanker: 'Heb nergens last van'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bert Visscher maakt het goed nadat vorig najaar prostaatkanker bij hem werd geconstateerd. "Ik denk dat Visscher nog wel een paar jaar meegaat", zegt de 62-jarige cabaretier in het AD.

"Alles ziet er goed uit, ik heb nergens last van en geen enkele bijwerking gevoeld", vertelt Visscher. "Als het goed is, ben ik helemaal genezen."

Tijdens try-outs van zijn solovoorstelling Dat zie je een ander niet doen! werd de ziekte bij hem in een beginstadium aangetroffen. "Ik voelde me moe en slap, met die klachten ben ik naar de huisarts gegaan. Mijn PSA-waarde bleek licht verhoogd."

De vader van Visscher is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Om die reden adviseerde de huisarts om zijn klachten verder te onderzoeken.

"Ik bleek het te hebben, zij het in het vroegst mogelijke stadium", zegt Visscher. "Hoe dan ook: ik schrok me helemaal de tering. Je denkt toch: nu ben ik aan de beurt, nu gaat het mis. Ik vroeg nog aan de arts: is dit dan mijn doodvonnis? Nee, zei hij, je gaat hier absoluut niet dood aan."