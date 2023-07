Uitmarkt na 45 jaar niet meer in Amsterdam, maar elk jaar in andere stad

Delen via E-mail

Na 45 jaar verdwijnt de Uitmarkt uit Amsterdam. Het evenement gaat vanaf volgend jaar verder onder de naam 'DE OPENING'. Het evenement zal elk jaar in een andere stad plaatsvinden.

De organisatie vond dat het concept van de Uitmarkt aan vernieuwing toe was. Uit onderzoek kwam naar voren dat een Uitmarkt op een centrale plek niet langer aansluit bij het doel van de organisatie.

Door het evenement elk jaar in een andere stad te organiseren, wil de organisatie een breed en divers kunst- en cultuuraanbod bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen. "Het is te vergelijken met een nationaal evenement zoals Koningsdag of Sinterklaas", zegt Stichting Uitmarkt.