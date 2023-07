Roald Dahl Museum veroordeelt antisemitische uitspraken van de schrijver

Delen via E-mail

Het Roald Dahl Musuem in Engeland heeft excuses gemaakt voor de antisemitische uitspraken van Dahl. In een persverklaring veroordeelt het museum het racisme van de overleden schrijver.

"Het racisme van Roald Dahls uitspraken valt niet te ontkennen en die zijn onuitwisbaar, maar Dahls creatieve nalatenschap doet mensen veel goed, en we hopen dat dat blijft bestaan", schrijft het museum.

In interviews in de jaren tachtig stelde Dahl onder meer dat "het Joodse karakter iets van vijandigheid opwekt". Voor de opmerkingen weigerde Dahl, auteur van succesvolle boektitels als Sjakie en de Chocoladefabriek, Matilda en De Reuzenperzik zich te verontschuldigen. Hij overleed in 1990 op 74-jarige leeftijd.