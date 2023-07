Collectie Boijmans Van Beuningen te zien in Rijksmuseum wegens renovatie

Meer dan negentig kunstwerken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen zijn komend najaar te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het Rotterdamse museum blijft naar verwachting nog tot 2029 dicht vanwege een renovatie.

Onder andere de wereldberoemde werken De toren van Babel van Pieter Bruegel, La petite danseuse de quatorze ans van Edgar Degas en de pas gerestaureerde Infinity Mirror Room - Phalli's Field (Floor Show) van Yayoi Kusama worden tentoongesteld in de Philipsvleugel. Ook is in het Rijksmuseum werk te bewonderen van Cindy Sherman, Salvador Dalí en Pablo Picasso.

Hoewel Boijmans Van Beuningen al vier jaar gesloten is, werd in 2021 wel een depot geopend. Hier is een deel van de collectie te zien.

Vorig jaar zomer deed het museum zijn grootste aankoop ooit. Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) onthulde in het depot het schilderij Peinture-poème (Musique, Seine, Michel, Bataille et moi) van de Spaanse kunstenaar Joan Miró. Het is aangekocht voor ruim 8 miljoen euro.