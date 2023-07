Schrijfster Marga Minco, auteur van Het bittere kruid, op 103-jarige leeftijd overleden

Schrijfster Marga Minco is op maandag 10 juli overleden. Dat blijkt uit een overlijdensadvertentie die haar familie in NRC heeft geplaatst. Minco is vooral bekend van haar debuut Het bittere kruid, dat in 1957 verscheen. Minco werd 103 jaar oud.

Minco is in besloten kring begraven. In de overlijdensadvertentie staat de tekst: "Onze geweldige, lieve, geestige, bijzondere, onverwoestbare moeder is overleden."

Marga Minco is een pseudoniem. Minco werd op 31 maart 1920 als Sara Menco geboren in een orthodox-joods gezin in het Brabantse Ginneken en Bavel. Haar ouders werden in de oorlog opgepakt, maar zij wist te ontsnappen en overleefde door onder te duiken. Haar ouders, broer en zus kwamen om.

Ze was getrouwd met de dichter Bert Voeten, die in 1992 overleed.

'Oorlogsschrijfster'

Ondanks haar oorlogsverleden deed Minco weleens een voorzichtige poging om van het stempel 'oorlogsschrijfster' af te komen. "Ik schrijf niet als slachtoffer, ik schrijf", zei ze daarover.

Toch kon ze er in de praktijk niet omheen: het lot van de joden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog was haar thema. Haar naam als 'oorlogschrijfster' vestigde Minco al met Het bittere kruid.

In deze "kleine kroniek", zoals ze het zelf noemde, beschrijft ze hoe ze in mei 1943 op het nippertje ontsnapte aan deportatie. Minco sluipt door een tuinpoortje haar huis aan de Amsterdamse Sarphatistraat uit en overleeft als enige van het gezin de oorlog.

Winnaar P.C. Hooftprijs

Minco won meerdere prijzen voor haar boeken. Zo ontving ze op 98-jarige de P.C. Hooftprijs (2019). Dat is een van de belangrijkste oeuvreprijzen voor Nederlandstalige auteurs.