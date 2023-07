Jan Kooijman maakt musicaldebuut en speelt hoofdrol in Pretty Woman

Jan Kooijman gaat voor het eerst in een musical spelen. De acteur en danser is vanaf september als zakenman Edward Lewis te zien in Pretty Woman. De musical is gebaseerd op de gelijknamige film met Julia Roberts en Richard Gere.

"Ik kijk ernaar uit om mij de rol van Edward eigen te maken, met een groot talent als Shanna Slaap als Vivian Ward aan mijn zijde", zegt Kooijman. "Dat ik nu voor het eerst het acteren met zingen mag combineren op een toneel is voor mij de kers op de taart."

Het is de eerste keer dat Kooijman in een musical speelt. Wel heeft hij al ruime acteer- en danservaring: Kooijman brak door in Goede Tijden, Slechte Tijden en speelde daarna in verschillende films en series.

Zo had hij rollen in De Zevende Hemel en Verliefd op Ibiza. Ook was Kooijman, die werd opgeleid aan de Dansacademie, jarenlang te zien als jurylid in dansprogramma's als So You Think You Can Dance. Afgelopen seizoen stond hij na veertien jaar weer in het theater met de balletvoorstelling Nureyev.

Pretty Woman is vanaf 21 september te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. De voorstelling gaat over de rijke en vrijgezelle zakenman Lewis, die in Los Angeles de prostituee Vivian ontmoet. Hij biedt haar vervolgens een som geld in ruil voor een week aan zijn zijde.