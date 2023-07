Ondraaglijke lichtheid van het bestaan-auteur Milan Kundera (94) overleden

De Frans-Tsjechische schrijver Milan Kundera is op 94-jarige leeftijd overleden, maakte Le Figaro woensdagochtend bekend. Hij was vooral bekend van de bestseller De ondraaglijke lichtheid van het bestaan.

Kundera bracht De ondraaglijke lichtheid van het bestaan uit in 1984. Het werk werd in veertig talen vertaald en ook verfilmd.

Zijn bekendste boek speelt rond de Praagse Lente van 1968. Dat was een opstand tegen het communistische regime in Tsjechoslowakije, gevolgd door een invasie van het land onder leiding van de Sovjet-Unie.

Kundera werd geboren in Brno, de tweede stad van Tsjechië. In 1975 trok hij naar Parijs. Kundera schreef in het begin van zijn carrière in het Tsjechisch, maar deed dat vanaf de jaren negentig in het Frans.