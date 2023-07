In beeld Dit is de roofkunst die Nederland teruggeeft aan Indonesië en Sri Lanka

Nederland geeft 478 kunstobjecten terug aan Indonesië en Sri Lanka. In de koloniale tijd kwamen ze onterecht in Nederlandse handen: roofkunst dus. De stukken zijn nu in het bezit van het Rijksmuseum en het Museum van Wereldculturen. We zetten er een paar op een rijtje.

Met het kanon van Kandy werden saluutschoten afgevuurd om de bezoekers van de koning van Kandy (Sri Lanka) te verwelkomen. Tijdens een militaire campagne in 1765 maakten de Nederlanders het kanon buit. Ze schonken het aan stadhouder prins Willem V. Foto: Rijksmuseum

De troepen van de koning van Kandy (Sri Lanka) verdedigden de stad en het paleis met zware geweren die voor gebruik op een drievoet werden geplaatst. De wapens werden vanwege deze steun gingal (sprinkhaan) genoemd. Twee geweren werden in 1765 door de Nederlanders buitgemaakt. Foto: Rijksmuseum

Een beeld uit Indonesië van de hindoegodin Durga die de demon Mahisha doodt. Foto: Museum van Wereldculturen

Veel objecten die teruggeven worden, maken deel uit van de zogeheten Lombokschat. De schat bestaat onder meer uit sieraden, munten en siervoorwerpen. Zo ook deze tabaksdoos, bezet met robijntjes en versierd met bloem- en bladmotieven. Foto: Museum van Wereldculturen

Een beeld uit Indonesie van de hindoegod Ganesha, herkenbaar aan zijn olifantenkop. Foto: Museum van Wereldculturen

Een belangrijk stuk uit de Lombokschat is deze 75-karaat diamant. De diamant, die verwerkt is in een gouden ring, is een van de grootste ter wereld. Foto: Museum van Wereldculturen

Een van de vele sieraden uit de Lombokschat. Deze gouden ring met robijn is afkomst uit het paleis van de koning van Mataram. In totaal werden 230 kilo goud, 7000 kilo zilver en drie kisten met sieraden en andere kostbaarheden buitgemaakt. Een deel van de Lombokschat is in 1977 al aan Indonesië teruggegeven. Foto: Museum van Wereldculturen

Deze vorstelijke dolk is afkomstig van het hof van Klungkung (Zuid-Bali). Klungkung was het laatste koninkrijk dat met geweld bij de kolonie Nederlands-Indië werd gevoegd. Foto: Museum van Wereldculturen