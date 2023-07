Cabaretier Jawad Es Soufi doet tournee in Marokko

Cabaretier Jawad Es Soufi speelt deze zomer drie theatershows in Marokko. Hij is daarmee volgens zijn agentschap de eerste Marokkaans-Nederlandse cabaretier die een theatershow geeft in het Noord-Afrikaanse land.

Es Soufi schreef deze zomershow speciaal voor de Marokkanen die deze zomer vanuit Nederland op vakantie gaan naar Marokko.

Es Soufi staat op 1 augustus in Al Hoceima, op 3 augustus in Tanger en op 6 augustus in Oujda. De voorstelling is Nederlands gesproken.

Volgens impresariaat De Mannen is het Marokkaanse ministerie van Cultuur enorm enthousiast over Jawad. Het ministerie zegt trots te zijn op hem, omdat hij laat zien hoe goed Marokkanen het aan de andere kant van de oceaan doen.