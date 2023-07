Les Misérables passeert grens van 250.000 kaarten, cast verrast met award

Voor de nieuwe Nederlandse versie van de musicalklassieker Les Misérables zijn inmiddels meer dan 250.000 kaarten verkocht. De drie producenten van de voorstelling verrasten de cast donderdagavond met deze bijzondere mijlpaal.

Hans Cornelissen, Ruud de Graaf en Erwin van Lambaart gaven de acteurs in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam de Dubbel Diamanten Ticket Award, die de theatersector uitreikt als er 250.000 kaarten zijn verkocht.

Het is de eerste keer dat de Dubbel Diamanten Ticket Award is uitgereikt aan een voorstelling in Nederland. Sinds de galapremière in maart is de musical een groot succes.

De recensies waren vrijwel unaniem positief. Er was vooral veel lof voor hoofdrolspeler Milan van Waardenburg, het indrukwekkende decor, het grote orkest en de zang van alle acteurs. Ook was Les Misérables met zes prijzen de grote winnaar bij de uitreiking van de Musical Awards.

Meer musicals doen het goed in Nederland

Het stuk is gebaseerd op het wereldberoemde boek van schrijver Victor Hugo en vertelt over de ellende van het Franse volk in de halve eeuw na de revolutie. De belangrijkste verhaallijn is de obsessie van rechercheur Javert met de rechtschapen Jean Valjean, die na twintig jaar cel vanwege het stelen van een brood besluit te vluchten en een nieuw leven op te bouwen. Les Misérables is tot het einde van dit jaar in theaters in heel Nederland te zien.