Peter Pannekoek, Roué Verveer en Yentl en de Boer kanshebbers Poelifinario

Cabaretiers Peter Pannenkoek, Yentl en de Boer en Roué Verveer maken dit jaar kans op op een Poelifinario. Dat is de prijs voor de indrukwekkendste theatervoorstelling van het jaar.

Het beeldje wordt in drie categorieën uitgereikt: entertainment, engagement en kleinkunst. Roué Verveer is met zijn voorstelling Gewoon Roué genomineerd in de categorie entertainment. Volgens de jury is dit "de kwetsbaarste voorstelling die Verveer op het toneel bracht". Hij neemt het op tegen René van Meurs en Kasper van der Laan.

Peter Pannekoek is kanshebber in de categorie engagement met zijn show DNA, die de jury "zinderend" en "gevaarlijk" noemt. "Wat een scherpte, lef en doordachte zinsnedes smijt Pannekoek het publiek om de oren." De cabaretier sleepte de prijs al eerder in de wacht. Ook Patrick Nederkoorn en Merijn Scholten zijn in deze categorie genomineerd.

Voor de kleinkunstprijs zijn drie gegadigden. Duo Yentl en de Boer is genomineerd met de voorstelling Modderkruipers, volgens de jury een "volwassen, doorontwikkeld programma af zonder aan frisheid in te boeten". Daarnaast maken Kommil Foo met Grind en Flip Noorman met zijn show Love It kans op de prijs.

Vier nominaties voor aanstormend cabarettalent

Voor de Neerlands Hoop, de prijs voor het grootste aanstormende cabarettalent van 2022 zijn vier cabaretiers genomineerd. Christian van Eijkelenburg maakt kans met Drift, waarin hij de zoektocht naar zichzelf laat zien na het stoppen van het duo De Franse Eijkel, waar hij deel van uitmaakte. Duo n00b, bestaande uit Isabelle Kafando en Laura Bakker, is genomineerd met de voorstelling n00b speelt n00b, waarin volgens de jury "het speelplezier ervan afspat".

Saman Amini maakt kans met Saman Amini's Integratieplan, waarin hij zijn "lot en leven als nieuwkomer in Nederland vlijmscherp onder de loep neemt". De laatste genomineerde in deze categorie is Kim Schuddeboom met Ongeschreven, volgens de jury "een ongekend frisse wind in de stand-up en nu ook in het cabaret".