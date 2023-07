Rob Kemps schrijft boek over Parijse begraafplaats Père-Lachaise

Rob Kemps schrijft een boek over de beroemde Parijse begraafplaats Père-Lachaise. Hemel op aarde verschijnt op 7 november.

In het boek neemt Kemps de lezer mee naar de plek waar hij het allerliefste is: Père-Lachaise. Op deze begraafplaats in Parijs liggen vele beroemdheden, zoals Jim Morrison, Edith Piaf, Oscar Wilde en Frédéric Chopin.

Kemps vertelt in zijn boek over deze personen. Maar er komen ook onbekendere verhalen aan bod, zoals de maker van de eerste luchtfoto, de uitvinder van de moonwalk en de Franse president die tijdens een vrijpartij het leven liet.

"Als ik met vrienden in Parijs ben, leid ik ze altijd wel een middag rond op Père-Lachaise". zegt Kemps. "En omdat ik in de tijd dat ik er woonde zo ontzettend veel heb opgezocht over de 'bewoners', heb ik een hoeveelheid verhalen die ongekend is."