Schilderij levert met 99 miljoen euro hoogste bedrag ooit op bij Europese veiling

Het schilderij Dame mit Fächer is dinsdag in Londen voor 85,3 miljoen pond (omgerekend 99,2 miljoen euro) geveild. Nooit eerder bracht een kunstwerk meer op tijdens een veiling in Europa.

Dame mit Fächer (Vrouw met waaier) was het laatste werk van de bekende Oostenrijkse schilder Gustav Klimt. Het werk werd na zijn dood in 1918 aangetroffen in zijn atelier.

Het Britse veilinghuis Sotheby's schatte de waarde van het schilderij op zo'n 75 miljoen euro. Door een strijd tussen vier bieders werd die prijs verder opgekrikt. Het schilderij ging uiteindelijk naar een anonieme verzamelaar uit Hongkong, meldt Sotheby's.

Het bedrag dat nu wordt betaald is flink hoger dan het vorige Europese veilingrecord. Dat stond op naam van Alberto Giacometti's L'homme qui marche I (Lopende man I). Dat werk bracht in 2010 65 miljoen pond (destijds zo'n 79 miljoen euro) op, ook op een veiling van Sotheby's in Londen.

De schilderijen van Klimt worden vaker voor astronomische bedragen geveild. Vorig jaar leverde zijn werk Birch Forest omgerekend 95 miljoen euro op tijdens een veiling in New York.