Musicalacteur Willem Nijholt op 88-jarige leeftijd overleden

Willem Nijholt is vrijdagochtend in zijn slaap op 88-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn management aan NU.nl. De acteur, zanger en danser speelde vanaf de jaren zestig in tientallen musicals, films, series en theaterstukken.

Nijholt, geboren in 1934, begon op zijn 23e met een opleiding aan de Amsterdamse Toneelschool. Hij kreeg vanaf de jaren zestig rollen in diverse producties, zoals de musical Irma la Douce en De Stunt.

In 1977 kreeg Nijholt de Johan Kaartprijs, de prijs voor iemand die een opmerkelijke prestatie op het gebied van theateramusement heeft geleverd. Nijholt was verder te zien in musicals als Foxtrot (van Annie M.G. Schmidt) en Miss Saigon.

Nijholt is ook bekend als jurylid uit de eerste reeksen van Op Zoek Naar..., waarin een hoofdrolspeler voor een nieuwe musical werd gezocht.

Zijn laatste rol op televisie speelde Nijholt in Penoza (2013). In 2018 liet hij weten te stoppen met optreden, hoewel hij datzelfde jaar toch terugkeerde in het theaterstuk De Indië Monologen.