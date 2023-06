Hermitage heet voortaan H'ART Museum na breuk met Russisch 'moedermuseum'

De Hermitage gaat vanaf 1 september 2023 verder onder de naam H'ART Museum. Ook kondigt het museum maandag nieuwe samenwerkingen aan met andere musea. Het nieuws volgt anderhalf jaar nadat Hermitage de banden had verbroken met het 'moedermuseum' State Hermitage Museum in het Russische Sint-Petersburg vanwege de oorlog in Oekraïne.

H'ART gaat nauw samenwerken met met British Museum, Centre Pompidou en het Smithsonian American Art Museum (SAAM). Zo kan het museum in Amsterdam diverse grote collecties en tentoonstellingen brengen.

De eerste grote tentoonstelling opent halverwege 2024 en is een samenwerking met Centre Pompidou: een tentoonstelling rondom het werk van de bekende Russische kunstenaar Wassily Kandinsky.

Het jaar daarop volgt een tentoonstelling met zeventiende-eeuwse Nederlandse kunst, afkomstig uit particuliere collecties. Hierbij zullen zeventien werken van Rembrandt te zien zijn. De tentoonstelling wordt georganiseerd ter ere van het 750-jarig bestaan van de stad Amsterdam.

"Het is een spannende nieuwe stap, deze eigentijdse en toekomstbestendige samenwerkingsformule", vertelt H'ART-directeur Annabelle Birnie. "We bouwen voort op onze ervaring binnen het internationale veld en slaan onze vleugels uit. We komen met een programmering die meerstemmig en actueel is. Van grote kunsttentoonstellingen tot intieme presentaties."

Vanaf vandaag nieuw werk in Hermitage

Vanaf maandag wordt er in Hermitage al nieuw werk getoond, dankzij de nieuwe samenwerkingspartners. Uit de collectie van het SAAM wordt in een speciale H'ART-zaal de video-installatie Clubbing (2012) van Martine Gutierrez getoond. Daarnaast is er werk te zien van Patricia Kaersenhout, dat wordt getoond in het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden.