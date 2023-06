Maarten van Rossem brengt ter ere van verjaardag boek over zijn leven uit

Historicus Maarten van Rossem viert in oktober zijn tachtigste verjaardag met de publicatie van een boek over zijn leven. In VAN ROSSEM analyseert het jurylid van De slimste mens in een aantal gesprekken zijn opkomst en rol in de media.

Voor het boek sprak journalist Laurens Bluekens zo'n dertig uur met de historicus. In deze gesprekken reflecteerde Van Rossem op onder meer zijn doorbraak, zijn imago en de dood. Vesper Publishing belooft "Maartens openhartigste karakterschets ooit".

VAN ROSSEM verschijnt op 28 september. De Amerikadeskundige is al decennialang prominent aanwezig in de Nederlandse media. Hij schuift aan bij talkshows, heeft met zijn zus en broer televisieprogramma's gemaakt en brengt zijn eigen tijdschrift Maarten! uit. Ook houdt de Utrechtse wetenschapper lezingen, schrijft hij columns en maakt hij podcasts.