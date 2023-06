Nijntje Museum weer open: verdubbeld in oppervlakte en prikkelvrije ruimtes

Het vernieuwde Utrechtse museum over nijntje is woensdagmiddag officieel geopend. Fans van het wereldberoemde konijntje van wijlen Dick Bruna kunnen er vanaf donderdag terecht. Het museum gaat open op de verjaardag van nijntje, die woensdag 68 kaarsjes mag uitblazen.

Het Nijntje Museum, in de eerste plaats bedoeld als leuk en leerzaam voor peuters en kleuters, is bijna verdubbeld in oppervlakte. Er zijn nu ook een museumcafé, een 360 gradenprojectie (met een voorstelling over boris beer) en nieuwe themaruimtes over de boerderij van jan en de winkel van betje.

Het museum is rolstoelvriendelijk en er is rekening gehouden met kinderen met een visuele of auditieve beperking.

"Prikkelgevoelige kinderen kunnen tot rust komen in een van de prikkelarme cabines", vertelt een woordvoerder. Onder meer de VriendenLoterij, het VSBfonds en het Fonds Kindercultuurfonds hebben financieel bijgedragen aan de veranderingen en vernieuwingen.