Museum Singer Laren ontvangt 33 schilderijen van anoniem echtpaar

Het museum Singer Laren heeft 33 schilderijen ontvangen van een echtpaar dat onbekend wil blijven. Het gaat om werken van onder anderen Kees van Dongen, Leo Gestel, Ferdinand Hart Nibbrig, Piet Mondriaan, Théo van Rysselberghe en Jan Sluijters.

Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm is heel erg blij, zeker ook met het werk van Mondriaan. "In de collectie van Singer Laren, museum van het Nederlandse modernisme, mag een werk van Piet Mondriaan niet ontbreken. Het schilderij Anemonen in een vaas vult die lacune op en daar zijn we zeer dankbaar voor."