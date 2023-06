Marktplaats, Bruna en Libris gaan met bol.com antisemitische boeken weren

Boekverkopers leggen de verkoop van antisemitische boeken verder aan banden. Marktplaats, Libris en Bruna gaan in navolging van bol.com boeken met Jodenhaat actief weren. Ze trekken daarin samen op, meldt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) aan NU.nl.

Ook NBD Biblion doet mee. Deze organisatie selecteert en beschrijft boeken en levert ze aan bibliotheken en scholen. Die kunnen ze vervolgens uitlenen.

De boekverkopers komen donderdag voor het eerst samen om kennis uit te wisselen. Ze gaan onder meer bespreken hoe ze samen kunnen voorkomen dat geweerde antisemitische boeken onder een andere naam opnieuw worden uitgebracht. Want dat is nu nog lastig te voorkomen.

Het initiatief om antisemitische boeken actief te weren van platforms die boeken verspreiden, komt van NCAB Eddo Verdoner. "Antisemitisme wordt steeds zichtbaarder in de samenleving, bijvoorbeeld via complottheorieën", licht de regeringscommissaris toe. "Dat onderstreept de noodzaak om ook als bedrijfsleven de handen in elkaar te slaan en hier samen een front tegen te vormen."

Volgens Verdoner is het belangrijk dat deze grote spelers in de boekenwereld samen optrekken. Door informatie te delen, kunnen ze boeken met Jodenhaat beter weren. Ook kleinere boekverspreiders kunnen hun voordeel doen met die kennis.

'Eerste stap richting weren andere antisemitische spullen'

Via Marktplaats verkopen particulieren en bedrijven meer dan alleen boeken. Verdoner is juist daarom blij dat ook dit platform meedoet aan zijn initiatief. Op termijn kan de opgedane kennis ook helpen om bijvoorbeeld de verkoop van nazi-spullen en andere antisemitische voorwerpen via het platform effectiever tegen te gaan, legt hij uit: "Dit is een eerste stap." Marktplaats zelf beaamt dat.

Bruna laat weten dat de verspreiding van antisemitische boeken vooral een online probleem is. Boeken met Jodenhaat uit de ruim driehonderd fysieke winkels weren, is volgens de keten van boekhandels redelijk eenvoudig.

"Maar online komen ze nogal eens via het buitenland onze webshop binnen", zegt een woordvoerder. "Vaak via uitgeverijen die zichzelf eens in de zoveel tijd 'klonen'. Bovendien zie je meestal niet aan de boektitel dat het gaat om antisemitisme. Dat maakt het lastig."

Als het aan Verdoner ligt, gaat ook Amazon meedoen. Dat grote Amerikaanse bedrijf verkoopt sinds 2014 boeken in Nederland. "Ook bij Amazon is veel kennis waar we van kunnen leren."

Scansysteem bol.com niet waterdicht

Bol.com sloot zich in oktober vorig jaar als eerste aan bij Verdoners initiatief. Drie maanden daarna had de grootste webshop van Nederland tientallen nieuw aangeboden boeken uit de webshop verwijderd wegens antisemitische inhoud.

Een systeem scant bij bol.com de beschrijvingen van boeken automatisch op mogelijk antisemitische of discriminerende steekwoorden. Dat leverde in drie maanden tienduizenden nieuwe en oudere verdachte boeken op. Maar het systeem is niet waterdicht.