Jörgen Raymann toegetreden tot Nationaal Comité 4 en 5 mei

Cabaretier Jörgen Raymann is benoemd tot bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De organisatie is verantwoordelijk voor onder meer de Nationale Dodenherdenking op 4 mei en de Bevrijdingsfestivals op 5 mei.

De acteur en komiek is gevraagd vanwege zijn workshops en trainingen over werkgeluk, inclusiviteit, diversiteit, leiderschap en maatschappelijke vraagstukken. Raymann is daarnaast onder meer ambassadeur voor UNICEF en voor Het Vergeten Kind en was eerder bestuurslid bij het Oranjefonds.