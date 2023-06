Topstuk van Rembrandt met prijskaartje van 175 miljoen terug in Rijksmuseum

De Vaandeldrager van Rembrandt is weer terug in het Rijksmuseum. Het schilderij maakte de afgelopen twaalf maanden een tour langs Nederlandse musea. Het kunstwerk krijgt nu een vaste plek in de Eregalerij van het Rijks, dicht bij De Nachtwacht.

Donderdag werd het schilderij gepresenteerd met kinderen uit groep 7 en 8 van scholen uit het hele land die zelfgemaakte vaandels hadden meegenomen.

Het schilderij uit 1636 werd begin vorig jaar gekocht van de bankiersfamilie Rothschild voor 175 miljoen euro. De Staat telde 150 miljoen euro neer, Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds in totaal 25 miljoen.

De aankoop maakte de tongen los, omdat de hele cultuursector kampte met problemen als gevolg van de coronamaatregelen, die de bezoekersaantallen en inkomsten dramatisch deden dalen en ontslagen veroorzaakten.

Volgens het museum behoort De Vaandeldrager tot de absolute meesterwerken van Rembrandt en is het onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland. "Vaandeldragers liepen voor de troepen uit in de Tachtigjarige Oorlog, die leidde tot de geboorte van Nederland. In dit grote zelfportret schildert Rembrandt zichzelf rebels en vol bravoure. Het werd zijn artistieke doorbraak die zou leiden tot De Nachtwacht."