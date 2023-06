Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy op 89-jarige leeftijd overleden

Schrijver Cormac McCarthy is dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat maakt zijn uitgever bekend. McCarthy gold als een van de toonaangevendste schrijvers in de Amerikaanse geschiedenis.

McCarthy overleed in zijn huis in de Amerikaanse staat New Mexico als gevolg van "natuurlijke oorzaken". Zijn zoon John heeft het overlijden volgens de uitgever bevestigd.

De schrijver is vooral bekend van zijn werken All the Pretty Horses, The Road en No Country for Old Men. Het oeuvre van McCarthy is niet groot. Hij schreef twaalf romans en enkele toneelstukken en filmscenario's. Maar zijn werken, waarvan de meeste in het Nederlands zijn vertaald, worden zeer geprezen. Zijn laatste twee boeken kwamen vorig jaar uit.

De boeken van McCarthy waren vaak duister en luguber van aard. Onthoofdingen, verkrachting, incest en kannibalisme passeerden regelmatig de revue. "Er is niet zoiets als een leven zonder bloedvergieten", zei de schrijver ooit in een zeldzaam interview met The New York Times. McCarthy was erg gesteld op zijn privacy.

In 2007 won McCarthy de prestigieuze Pulitzerprijs voor zijn boek The Road. Dat boek werd verfilmd, net als All the Pretty Horses en No Country for Old Men.

Het nieuws van het overlijden McCarthy leidt op sociale media tot massale condoleances vanuit de literaire wereld. De Amerikaanse schrijver Stephen King noemt McCarthy "misschien wel de grootste schrijver van mijn generatie".

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.