Organisatie Tony Awards reikt voor het eerst prijzen uit aan non-binaire acteurs

Bij de 76e uitreiking van de Tony Awards, de Amerikaansen prijzen voor de beste musicals en toneelstukken, hebben voor het eerst non-binaire acteurs belangrijke prijzen in de wacht gesleept.

Zowel J. Harrison Ghee (beste acteur, foto) als Alex Newell (beste bijrol) ging zondagavond met een award naar huis.

Harrison Ghee won de Tony voor beste acteur voor hun rol in de musical Some Like It Hot. Met Newell won een tweede non-binaire persoon voor het eerst een Tony voor hun bijrol in de musical Shucked.

Beide acteurs dongen mee in de categorie beste acteur. Dat is in overleg gegaan met de genomineerden, vertelde zowel Ghee als Newell eerder in een interview.

"Dankjewel dat jullie me zien, Broadway", speechte Newell, die doorbrak met een rol in de serie Glee. "Aan iedereen die denkt dat-ie het niet in zich heeft: ik wil tegen je zeggen dat je alles kan - als je het maar wil."

Holocaustdrama wint award voor beste theaterstuk

De musical Kimberly Akimbo won de meeste prijzen. De Broadway-productie sleepte in New York vijf beeldjes in de wacht. Het verhaal van een tiener die vijf keer sneller veroudert dan normaal, won onder meer in de categorieën beste musical, beste muziek en beste actrice in een musical (Victoria Clark).

De Tony voor beste theaterstuk ging naar Leopoldstadt, een Holocaustdrama geschreven door de 85-jarige Britse toneelschrijver Tom Stoppard.