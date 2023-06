Italiaans schilderij dat in 1959 werd gestolen duikt op bij Zeeuwse veiling

Een eeuwenoud schilderij dat in 1959 in Italië werd gestolen, is eerder dit jaar op een veiling in Middelburg opgedoken. Het werk werd aangeboden door een opkoper van inboedels, veelal van overleden mensen.

De politie bevestigt aan NU.nl het verhaal van De Telegraaf hierover. Een Italiaanse museummedewerker herkende het paneeltje van 16 bij 22 centimeter dat in 1959 werd gestolen uit een museum in het Italiaanse Cremona. De politie werd vervolgens ingeschakeld.

Inmiddels beheert de Nederlandse politie de afbeelding l'Interno Benedicente van de schilder Galeazzo Campi (1475/1477 - 1536, te zien op de afbeelding). Het schilderij gaat binnenkort terug naar Italië.