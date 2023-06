Nederland moet Krimschatten aan Oekraïne geven omdat Rusland musea innam

De kunstvoorwerpen uit de Krim die het Allard Pierson Museum in Amsterdam in 2014 in bruikleen kreeg, gaan terug naar Oekraïne. Eerder bepaalde het gerechtshof van Amsterdam al dat de kunst inderdaad moet worden teruggegeven.

De Krimschatten bestaan uit honderden archeologische topstukken, waaronder een aantal gouden voorwerpen als een gouden pronkhelm uit de vierde eeuw voor Christus.

De zaak is vrij ingewikkeld, omdat het Krimgoud in 2014 geleend was en Rusland daarna het schiereiland annexeerde. De vraag was dus of Oekraïne of de musea op de Krim, die nu onder Russisch bestuur vallen, de kunstvoorwerpen terug zou krijgen.

Het Amsterdamse museum vroeg de rechter destijds hier een oordeel over te vellen. In december 2016 oordeelde de rechtbank dat het museum de archeologische topstukken moest teruggeven aan Oekraïne, maar daar gingen de musea op de Krim tegen in beroep. Het hof kwam in oktober 2021 tot eenzelfde uitspraak, al baseerde het zich wel op andere gronden dan de rechtbank.