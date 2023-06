Kluun ontvangt Gouden Boek voor zijn zwangerschapsboek voor vaders

Het boek Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt! van Kluun is bekroond met een Gouden Boek. De 59-jarige auteur kreeg de oorkonde donderdagochtend uit handen van uitgever Sladjana Labovic van Uitgeverij Podium.

In Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt! krijgt de lezer antwoord op vragen over zwangerschap en bevallingen. Sinds de publicatie in 2004 zijn meer dan 200.000 exemplaren van het zwangerschapsboek voor vaders verkocht.