Bestseller Marieke Lucas Rijneveld krijgt eigen theatervoorstelling

De avond is ongemak, de succesvolle debuutroman van Marieke Lucas Rijneveld, is binnenkort in het theater te zien. De hoofdrol van het stuk wordt gespeeld door Jip Smit.

De voorstelling is van 22 september 2023 tot en met 24 januari 2024 te zien in de Nederlandse theaters. De première is op 12 oktober in Stadsschouwburg Haarlem. Kaarten zijn direct te koop.

De avond is ongemak (2018) is met 270.000 verkochte exemplaren een van de bestverkochte Nederlandse boeken. Het boek vertelt het verhaal van Jas (Jip Smit), die opgroeit in een streng gereformeerd boerengezin. Het gezin raakt ontwricht wanneer Jas' broer plots komt te overlijden.

In 2020 won Rijneveld de prestigieuze International Booker Prize voor zijn debuut. Inmiddels zijn er 27 drukken verschenen en zijn de vertaalrechten aan 39 landen verkocht. Eerder werd Rijnevelds boek Mijn lieve gunsteling al vertaald naar een theatervoorstelling door Internationaal Theater Amsterdam (ITA).