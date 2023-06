Stage Entertainment heeft coronaschade weggewerkt, nu onzekerheid door inflatie

Theaterproducent Stage Entertainment heeft de financiële coronaschade weggewerkt dankzij de volle zalen. Maar nu leidt de inflatie tot hogere productiekosten en onzekerheid op de langere termijn. Daarom stijgen de entreeprijzen met ongeveer 5 procent.

Grote gezinsmusicals als Lion King, Tina, Aladdin en Frozen hebben de mensen het afgelopen jaar weer massaal naar het theater gelokt. Door de (her)lancering van gezinsproducties heeft Stage Entertainment de financiële schade als gevolg van corona hersteld.

"Vrees was dat mensen niet terug zouden komen", zegt CEO Arthur de Bok tegen De Telegraaf. "We hebben achttien maanden helemaal niets kunnen doen, omdat we dicht waren vanwege corona. Gelukkig zagen we in maart vorig jaar dat mensen weer aanzienlijke behoefte hadden aan live entertainment."

Het bedrijf heeft ook lessen getrokken uit de coronacrisis, waardoor de kosten lager kunnen blijven. Zo is er fors geïnvesteerd in digitalisering. "We hebben geleerd veel op afstand doen", zegt De Bok. "We reizen niet meer heen en weer om theaters te bekijken of podia op te meten voor het decor. Dat gaat nu digitaal. Ook de eerste audities van acteurs gaan nu digitaal."

Stage Entertainment verwacht dat de theaters dit jaar vol blijven zitten, maar voor de lange termijn durft het bedrijf geen voorspelling te doen. Nu corona voorbij is, zorgt de inflatie voor onzekerheid. "Je weet niet wat de inflatie met mensen gaat doen en wat er gebeurt als we in een recessie komen."