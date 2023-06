Leids museum mag vanwege tentoonstelling geen opgravingen in Egypte doen

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden mag geen opgravingen meer doen in Egypte. De autoriteiten in het land zijn namelijk boos over de tentoonstelling Kemet. Egypte in hiphop, jazz, soul & funk die momenteel in Leiden te zien is. Volgens de Egyptenaren maakt het museum zich schuldig aan geschiedvervalsing.

Het hoofd buitenlandse missies van de Egyptische oudheidkundige dienst schreef in een e-mail dat het museum zich schuldig maakt aan "geschiedvervalsing" vanwege de "afrocentrische insteek" van de expositie, meldt NRC.

Volgens het museum stelt de tentoonstelling "de betekenis van het oude Egypte en Nubië in het werk van artiesten uit de Afrikaanse diaspora" centraal. Maar daar zijn de Egyptenaren het niet mee eens. Zij vinden dat de Egyptische cultuur door anderen wordt toegeëigend.

De consequenties voor het museum zijn groot: onderzoekers mogen geen opgravingen meer doen in de beroemde Egyptische necropolis Sakkara. Het Leidse museum is al sinds 1975 op die plek actief en leidt daar met anderen een opgraving. Museumdirecteur Wim Weijland laat weten formeel bezwaar te maken tegen het besluit van de Egyptische instanties.

"De beschuldiging van geschiedvervalsing is niet netjes. Deze tentoonstelling is met veel zorg gemaakt. Zo'n verwijt maak je elkaar als wetenschappers niet. Ik wil dan ook dat die kwalificatie wordt teruggenomen", zegt Weijland.

De opening van de tentoonstelling in april leidde al tot veel negatieve reacties op sociale media. Een deel daarvan valt onder antizwart racisme.