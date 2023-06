Disney-musical Frozen komt naar Nederland, producent zoekt acteurs

De Disney-musical Frozen komt naar Nederland, heeft producent Stage Entertainment Nederland vrijdag bekendgemaakt. Het bedrijf heeft een oproep geplaatst voor de audities voor de Nederlandse versie van het stuk.

Frozen the Musical ging in 2018 in première op Broadway. Het stuk was ook te zien in Londen en Hamburg.

Het is nog niet duidelijk wanneer de voorstelling in Nederland in première gaat en in welk theater. Andere musicals van Disney, zoals The Lion King en Aladdin, waren te zien in het AFAS Circustheater. De nieuwe versie van Aida ging daar onlangs in première.