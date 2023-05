Vijf verdachten van bedreiging schrijver Pim Lammers in beeld bij de politie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De politie heeft inmiddels vijf verdachten van het bedreigen en beledigen van schrijver Pim Lammers in het vizier. Vier verdachten zijn al gehoord. De politie gaat nog met een vijfde persoon praten.

Het is de bedoeling dat de politie de dossiers binnenkort overdraagt aan het Openbaar Ministerie (OM). Justitie besluit vervolgens of de verdachten ook worden vervolgd. Lammers zal begin juni met de officier van justitie over de zaak spreken.